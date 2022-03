Russland/Luxemburg - Putin «schätzt die Dialogbereitschaft» von Bettel

LUXEMBURG – Was haben Xavier Bettel und Wladimir Putin besprochen? Am Tag nach ihrem Telefongespräch entschlüsselt L'essentiel den Austausch zwischen den beiden Männern vor dem Hintergrund des Krieges.

Premierminister Xavier Bettel (links) und Russlands Präsident Wladimir Putin. Charles Caratini/Editpress

«Die menschliche Tragödie beenden, den Angriff auf die Ukraine stoppen und: ein Waffenstillstand». Mit diesen Worten, die Xavier Bettel am Montagvormittag in einem Telefongespräch an Wladimir Putin richtete, hat Luxemburgs Premierminister für alle europäischen Demokratien gesprochen, die «die Aggression Russlands gegen die Ukraine verurteilen». Doch wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz oder auch Charles Michel als Präsident des Europäischen Rates, ist auch Bettel entschlossen, einen offenen Kommunikationskanal mit dem russischen Präsidenten aufrechtzuerhalten.

Nach L'essentiel-Informationen wurde die Bereitschaft, den Dialog mit Putin «fortzusetzen», von den EU-Mitgliedstaaten auf der Tagung des Europäischen Rates vergangene Woche beschlossen. Xavier Bettel, der während des Brexits an vorderster Front stand, hat sich als legitimer Gesprächspartner etabliert. Auch weil er seit ihrem ersten Treffen im Jahr 2015 «offene» Beziehungen zu Wladimir Putin aufgebaut hat. «Was wir beide aneinander schätzen ist, dass wir in der Lage sind, uns einander die Dinge zu sagen», hatte Bettel nach seinem letzten Gespräch mit dem Kremlchef am 22. Dezember erklärt.

Aufgrund des Ukraine-Kriegs war der Austausch am Montag allerdings angespannter. Aber Wladimir Putin «hat den Dialog nicht abgelehnt». Dies bestätigte auch die russische Botschaft in Luxemburg gegenüber «L'essentiel», die erklärte, dass Putin Bettels «Bereitschaft zum Dialog» schätze. Das Gespräch habe «auf Wunsch des luxemburgischen Premierministers» stattgefunden und sei durch «die regelmäßigen Kontakte zwischen den beiden Männern» möglich gewesen, so die russische Vertretung.

«Direkten Kontakt» mit Wolodymyr Selenskyj aufnehmen

Zu den wichtigsten Fragen, die von Beobachtern und einigen Politikern aufgeworfen wurden, gehört die Frage, was Wladimir Putin denn Xavier Bettel antwortete, nachdem dieser ihn unter anderem aufgefordert hatte, «direkten Kontakt» mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufzunehmen. «Der Präsident hat Xavier Bettel über die Lage vor Ort und die laufenden Gespräche informiert. Trotz der komplizierten Beziehungen ist es wichtig, die Gespräche zwischen den Staats- und Regierungschefs, wenn möglich, aufrechtzuerhalten», antwortete die diplomatische Vertretung und folgte damit der knappen Mitteilung des Kreml an die russischen Nachrichtenagenturen.