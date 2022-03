Ukraine-Krieg : Putin verliert in kurzer Zeit zwei Top-Generäle und zwei Offiziere

Die russische Armee verzeichnet herbe Rückschläge. Innerhalb von nur einer Woche sind vier hochrangige Offiziere im Krieg gegen die Ukraine getötet worden.



Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes ist der russische General und Putin-Vertraute Witali Gerassimow bei Kämpfen in der Umgebung von Charkiw getötet worden. Damit ist er der zweite General, den Russland innerhalb einer Woche in der Ukraine verloren hat, berichtet der « Guardian» .

Bereits in Tschetschenien gekämpft



Gerassimow stand lange treu in Putins Dienst und kämpfte bereits im zweiten Tschetschenien-Krieg und in Syrien. Beim Einmarsch auf der Krim war er ebenfalls beteiligt und erhielt dafür sogar eine Auszeichnung. Er wurde 44 Jahre alt.



Mit dem Tod Gerassimovs verliert Putin innert Tagen einen zweiten General. Bereits zuvor war bei den Kämpfen ein weiterer Armee-Anführer der Russen umgekommen. Eine örtliche Offiziersorganisation in Russland bestätigte den Tod von Generalmajor Andrej Suchowetzki, dem Kommandeur der siebten Luftlandedivision. Auch er hatte schon am russischen Feldzug in Syrien teilgenommen.