Place Clairefontaine : «Putin wird nicht in der Ukraine aufhören»

LUXEMBURG – Der russische Angriff in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf das Großherzogtum. Die Ukrainer des Landes machen mit einer Demonstration auf ihre Lage aufmerksam.

Ukrainer gehen am Donnerstagmittag in Luxemburg auf die Straße.

1 / 7 Die Ukrainer in Luxemburg versammeln sich auf der Place Clairefontaine... L'essentiel ... nur wenige Stunden nach dem russischen Angriff auf ihr Land. L'essentiel Sie fordern Frieden. L'essentiel

Die Demonstration war eigentlich erst für den kommenden Samstag geplant, wurde aber durch den Beginn der russischen Militäroperation spontan vorgezogen. Der Verein «LUkraine» der ukrainischen Gemeinschaft in Luxemburg rief zu einer Demonstration am heutigen Donnerstag um 12.30 Uhr auf der Place Clairefontaine im Herzen der Hauptstadt auf. Laut Statec gab es am 1. Januar 2021 1007 Ukrainer in Luxemburg sowie 1906 Russen. Mehrere Dutzend Menschen waren bereits am Mittag mit ukrainischen Flaggen und Schildern, auf denen sie Frieden forderten, vor Ort.

Am Dienstag hatte die Vereinigung über einen offenen Brief ihres Vorsitzenden Nicolas Zharov den luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel (DP) und die Regierung zu Sanktionen «gegen im Großherzogtum registrierte Unternehmen, die mit der russischen Regierung in Verbindung stehen», aufgerufen. LUkraine rief auch dazu auf, «luxemburgische Investitionen in die russische Wirtschaft» zu überprüfen.

« Es wird nicht aufören »

Auch solle der «Russian Charity Ball Luxembourg», eine jährliche Wohltätigkeitsgala, die für den 5. März geplant war, boykottiert werden. Diese jährliche Veranstaltung sammelt Geld für verschiedene Zwecke, darunter SOS-Kinderdörfer, und fördert die russische Kultur und Integration in Luxemburg. Nach unseren Informationen soll die Absage der Gala bis Montag offiziell bekannt gegeben werden.

Zharov erklärte auf der Demo: «Die Welt muss ihre Augen öffnen, denn Putin beginnt den Dritten Weltkrieg. Er wird nicht aufhören. Die baltischen Staaten, Polen, Tschechien – alle Länder, die Teils der Sowjetunion waren, sind in Gefahr.»





Spendenaufruf

Die Caritas Luxemburg erwartet, dass in den nächsten Tagen und Wochen Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen gezwungen sein werden, ihr Zuhause zu verlassen, um einen sicheren Ort in der Ukraine oder in den Nachbarländern zu finden. Der Verband hat bereits 50.000 Euro bereitgestellt und ruft zu weiteren Spenden auf.

Alle Infos unter: www.caritas.lu