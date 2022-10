Unterwegs nach Russland: Putin zieht Luxusyacht aus Kaliningrad ab und benennt sie in «Killerwal» um 

Hält Putin seine Yacht in Kaliningrad nicht mehr für sicher? Seit Ende September ist die «Kosatka» in Begleitung eines bewaffneten Schiffs der russischen Küstenwache unterwegs.

1 / 4 Die Yacht unter dem neuen Namen «Killerwal» ist in Begleitung der russischen Küstenwache unterwegs nach St. Petersburg. IMAGO/TheYachtPhoto.com Die ehemals unter dem Namen «Graceful» bekannte Yacht ist 82 Meter lang und beherbergt Suites für bis zu zwölf Personen, einen Helikopterlandeplatz und einen Indoor-Swimmingpool. IMAGO/TheYachtPhoto.com Die größte Yacht des russischen Präsidenten sitzt bereits seit dem März in einem italienischen Hafen fest. Imago

Die zweitgrößte Yacht des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat den Hafen in Kaliningrad verlassen und befindet sich seit einigen Tagen in Bewegung. Dabei ist die Yacht – früher unter dem Namen «Graceful» bekannt – unter dem neuen Namen «Kosatka» unterwegs – was auf Deutsch «Killerwal» bedeutet.

Hält Putin seine Yacht in Kaliningrad nicht mehr für sicher? Das vermutet zumindest die Seite theyachtphoto.com, die die Kosatka zuletzt am 25. September fotografiert hat. Gemäß der Seite ist die Superjacht in Begleitung eines bewaffneten Schiffs der russischen Küstenwache unterwegs und steuert vermutlich St. Petersburg an.

Die 82 Meter lange und rund 120 Millionen Euro teure Yacht hatte Putin gemäß Forbes kurz vor Beginn des Kriegs in der Ukraine von der Lürssen Werft in Hamburg nach Kaliningrad verlegen lassen. Seit Ende August sei jedoch der Transponder des Schiffes ausgeschaltet, so dass sich sein Standort nicht mehr orten lässt.



Putins größte Yacht ist bereits beschlagnahmt

Die Yacht ist mit einem Innenpool ausgestattet, der sich in ein Theater und eine Tanzfläche verwandeln lässt. Zudem befinden sich an Bord ein Hubschrauberlandeplatz und Suites für bis zu zwölf Gäste, berichtet Forbes. Neben der 500-Millionen-Yacht Scheherazade und der Kosatka sollen sich noch vier weitere Yachten im Besitz des russischen Präsidenten befinden.