Kaliningrad : Putin zittert bei Schulbesuch und scherzt über «Gummi-Hintern»

Der Auftritt des Kremlchefs am «Tag des Wissens», der in ganz Russland das neue Schuljahr einleitet, warf erneut Fragen über seinen Gesundheitszustand auf. Auch über einen merkwürdigen Witz wundert sich die Presse.

Putin zitterte bei seinem Schulbesuch in Kaliningrad am Donnerstag und machte merkwürdige Bewegungen mit den Füßen. 20min/al

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum «Tag des Wissens» die stark militarisierte russische Exklave Kaliningrad besucht, die zwischen den Nato-Staaten Litauen und Polen liegt. Dieser Tag läutet in ganz Russland das neue Schuljahr ein. Vor Ort beantwortete der Präsident am Donnerstag Fragen von Schülern zu den Themen Wirtschaft, Raumfahrt und zu der russischen Offensive in der Ukraine, wie im russischen Fernsehen übertragene Bilder zeigten.

Schüler mussten vor Putin-Besuch angeblich in Quarantäne

Auf Videos des Auftritts sieht Putin dabei sichtlich unwohl aus, seine Beine bewegen sich teils zitternd und zuckend hin und her, in anderen Aufnahmen ist zu sehen, wie er sich an der Stuhllehne festklammert. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, mussten die Muster-Schülerinnen und -Schüler, die zu dem Besuch des Staatschefs eingeladen waren, zuvor eine zweiwöchige Quarantäne absolvieren. Die «Daily Mail» erklärt dies mit Putins großer Angst vor dem Coronavirus. Putins Gesundheitszustand ist immer wieder Gegenstand von Spekulationen.

In Bezug auf die Inhalte seiner Rede sprach die Zeitung von «Gehirnwäsche» und einer «verzerrten Version der russischen Geschichte». Tatsächlich bezeichnete Putin die Ukraine in seiner Rede als «anti-russische Enklave», die Russland bedrohe. «Deshalb schützen unsere Leute, die dort kämpfen, sowohl die Bewohner des Donbass als auch Russland selbst», so Putin. Er hob hervor, dass im Donbass in der Ostukraine viele russischsprachige Menschen lebten und diese sich «als Teil des russischen (...) Kultur- und Sprachraums betrachten».

1 / 5 Unter dem Namen «Sprechen über das, was wichtig ist» gab Putin am Donnerstag in Kaliningrad eine pro-russische Lektion über Geschichte. AFP Auf Videos ist zu sehen, wie er sich dabei an die Stuhllehne klammerte und teils unkontrolliert mit den Beinen zitterte. via REUTERS Putin bezeichnete die Ukraine dabei als «anti-russische Enklave». AFP

«Was für ein Durcheinander herrscht in seinem Kopf?»

Auf eine Frage aus dem Publikum antwortet Putin: «Man muss motiviert sein, sein Ziel zu erreichen. Und natürlich hart arbeiten. All das zusammen ist sehr wichtig. Harte Arbeit ist ein Talent an sich. Es ist nicht nur, entschuldigen Sie, ein Gummi-Hintern.» Mit seinem Witz brachte sich Putin dabei selber zum Lachen, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist.



Doch bei den Schülerinnen und Schülern schien der merkwürdige Witz nicht angekommen zu sein, sie reagierten mit Schweigen. Die «Daily Mail» zitiert die Journalistin Elena Rykowtseva, die zu dem Auftritt sagte: «Was für ein Durcheinander herrscht in seinem Kopf? Jemand muss diesen Präsidenten heilen!»

Litauen verhängte Sanktionen, Putin verlegte Hyperschallraketen Litauen hatte im Rahmen der EU-Sanktionen, die als Reaktion auf die russische Offensive in der Ukraine beschlossen worden waren, im Juni den Transit einiger Güter durch sein Staatsgebiet in Richtung Kaliningrad verboten. Mitte Juli stellte die EU-Kommission dann jedoch klar, dass es kein allgemeines Verbot von Gütertransporten nach Kaliningrad per Zug gebe, sondern nur der Transit von Militärausrüstung untersagt sei. Im vergangenen Monat verlegte Russland dann drei mit Hyperschallraketen bestückte Kampfjets nach Kaliningrad. Die hochmodernen Raketen gehörten zu einer Kampfeinheit, die «rund um die Uhr einsatzbereit» sei, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Kaliningrad – das frühere ostpreußische Königsberg – hat keine direkte Landverbindung nach Russland. (afp)