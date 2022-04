Ramsan Kadyrow - Putins Bluthund tobt wegen ausgebliebener Gratulation

Kadyrows Miliz soll in den Ukraine-Krieg gezogen sein.

via REUTERS

Russlands Präsident Wladimir Putin beförderte den tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow jüngst in den Rang eines Generalmajors. Wegen gekränkter Eitelkeit geht Kadyrow nun in einem Posting auf seinem Telegram-Kanal auf Putins Sprecher Dmitri Peskow los. Der Grund: Peskow habe Putins Bluthund nicht zu seinem neuen Rang gratuliert.

«Müssen etwas dagegen tun»

«Ich war überrascht, als sich Peskow nicht zu meiner Beförderung äußerte», schreibt Kadyrow in dem Post, den Enthüllungsjournalist Christo Grozev auf Twitter teilte. Der Kreml-Sprecher will das Dekret zur Beförderung Kadyrows derweil schlichtweg nicht gesehen haben. Peskow setze falsche Prioritäten, tobt Kadyrow weiter. «Wir müssen etwas dagegen tun», ärgert er sich.

Außerdem bezeichnete er Peskow als Feigling, weil dieser seinen Posten in einem Moment der Instabilität verlassen habe. Kadyrow scheint derzeit also ähnlich aufbrausend wie der russische Präsident Putin: Dieser tobte vor einer Woche gegen die Ukrainerinnen und Ukrainer, nachdem er Selenskis Forderungen für einen Waffenstillstand erhalten hatte.

Kadyrows Truppen stehen laut Berichten aktuell auch in der Ukraine im Einsatz. Er gilt als ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Putin. Seinen 80.000 Mann starken «Kadyrowzy» werden in Tschetschenien zahlreiche Übergriffe vorgeworfen.

Nicht zum ersten Mal äußert sich der Tschetschenen-Diktator zum Krieg in der Ukraine. Kurz nach Beginn des Überfalls sprach er über zwei gefallene Soldaten in den eigenen Reihen. «Ja, im Krieg wird getötet, und das war nun mal ihre Berufswahl», so der Diktator über die Kriegstoten.