Rätsel um Oberst : Putins Ex-Atomkofferträger mit Kopfschuss in Wohnung gefunden

Was geschah mit dem Mann, der Wladimir Putins Atombombenkoffer trug? Der ehemalige Oberst Wadim Zimin (53) wurde vor wenigen Tagen mit einer schweren Kopfwunde in seiner Wohnung gefunden.

… mit dem Atomkoffer in der Hand in Begleitung Putins.

Laut russischen Medien wurde der 53 Jahre alte ehemalige Oberst des Geheimdienstes FSO am Montag mit schweren Kopfverletzungen in seiner Wohnung in Krasnogorsk in der Nähe von Moskau aufgefunden. Laut russischen Medien sei er in einer Blutlache gelegen, entdeckt habe ihn sein Bruder. Neben dem Körper Zimins sei eine Druckluft-Pistole des Typs Izh 79-9TM gefunden worden, die Gummi- und andere nicht tödliche Geschosse verfeuern kann. Zimin soll in einem Spital im Koma liegen, gemäß anderen Quellen ist er seinen Verletzungen bereits erlegen.