Russland-Experte Grosew : «Putins Gefolgsleute würden einen Atomangriff-Befehl einfach ignorieren»

Der Investigativ-Journalist Christo Grosew erklärt, warum ein Atomangriff Russlands unwahrscheinlich sei. Weniger optimistisch äußert sich der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow.

1 / 5 Diese drei Männer haben Zugang zu je einem Atomkoffer: Waleri Gerassimow, Wladimir Putin und Sergei Schoigu (v. l.). imago images/ZUMA Wire Gerassimow ist Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte. Schoigu ist Russlands Verteidigungsminister. imago images/SNA Mit dieser Atomangriff-Karte hat das russische Staatsfernsehen für Entrüstung gesorgt. Screenshot/Rossija24

Ein Befehl Wladimir Putins, die Ukraine oder den Westen mit Atomwaffen anzugreifen, würde von seinen obersten Befehlshabern ignoriert werden, vermutet der bekannte Investigativ-Journalist und Medienexperte Christo Grosew gegenüber der «Daily Mail». Der Bulgare ist Experte für russische Angelegenheiten bei der Recherchegruppe Bellingcat und gilt in Moskau als Staatsfeind. Viele führende Militär- und Sicherheitsbeamte sowie einflussreiche Oligarchen glaubten laut Grosew demnach, dass Putin im Sterben liege oder schwer krank sei.

In diesem Glauben würde sein innerer Zirkel nicht riskieren wollen, vor ein internationales Kriegsgericht gestellt zu werden, vermutet Grosew weiter. Kreml-Chef Putin versetzte Moskaus Nuklearstreitkräfte kurz nach Beginn seiner Invasion in der Ukraine am 24. Februar in höchste Alarmbereitschaft und weckte damit Befürchtungen, dass er Atomwaffen einsetzen könnte, sollte sich der Krieg in der Ukraine weiter gegen ihn wenden. Und angesichts der zunehmenden Unterstützung des Westens für die Ukraine hat der Kreml regelmässig Drohungen ausgesprochen, die auf die Bereitschaft schließen lassen, Russland könnte taktische Atomwaffen einsetzen.

Putins Staatssender zeigt Atomangriffe

Dazu kommt, dass im russischen Staats-TV in kurzer Abfolge zwei Mal offen mit dem Gedanken von Atomangriffen auf westliche Staaten gespielt worden ist. Dazu wurden Karten und Animationen gezeigt, die solche Angriffe visuell dargestellt haben.

Zu Berichten über eine Verschlechterung von Putins Gesundheitszustand sagt Grosew: «Wir sehen, wie Putin sich während eines Treffens mit Verteidigungsminister Sergei Schoigu krampfhaft mit dem rechten Arm an die Ecke des Tisches klammert. Und sein Jackett liegt viel zu eng um seinen Hals. Dazu kommt sein stolpernder, hinkender Gang. Ich selber habe keine Informationen zu seinem Gesundheitszustand, aber wir wissen, dass Oligarchen aus seinem engsten Umfeld behaupten, dass Putin krank sei.»

Putin klammert sich beim Gespräch mit Verteidigungsminister Schoigu an den Tisch. 20min

Grosew hält es für unwahrscheinlich, dass die russischen Entscheidungsträger einem Befehl Putins zu einem Atomschlag folgen würden. «Ich denke, es ist nicht so wichtig, ob er im Sterben liegt oder schwer krank ist, wichtig ist, dass die Leute um ihn herum das denken. Das ändert die Formel, das ist ein Faktor, der darüber entscheidet, wie loyal die Menschen ihm gegenüber sein werden. Ich glaube, dass dieser Faktor, also dass die Menschen denken, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht, das Risiko verringert, dass sie seinem Befehl folgen werden.»

Ministeriumssprecher verneint Atomangriff-Pläne

Russland beabsichtigt nach Angaben des Außenministeriums in Moskau keinen Einsatz taktischer Atomwaffen in der Ukraine. Russland halte an dem Grundsatz fest, dass es in einem Atomkrieg keine Sieger geben könne, sagte Ministeriumssprecher Alexej Saizew. Ein solcher Krieg dürfe nicht entfesselt werden.

Der Sprecher fügte hinzu, von der Ukraine und dem Westen seien Provokationen zu erwarten. Russland müsse auf jede Entwicklung in den Medien und direkt vor Ort vorbereitet sein. Ähnlich äußerte sich einen Tag zuvor bereits der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow und der russische Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin versicherten beide in dieser Woche ebenfalls, Moskau werde nicht als erstes Atomwaffen einsetzen

Russischer Friedensnobelpreisträger ist weniger optimistisch

Weniger optimistisch äußert sich der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow: «Seit zwei Wochen hören wir auf unseren Fernsehschirmen, dass die Atomsilos geöffnet werden sollten.» Das Erschreckendste in Russland sei heute, dass Putin «uneingeschränkte, absolute Macht» erlangt habe. Wenn er sich für den Einsatz von Atomwaffen entscheide, so Muratow, «kann niemand diese Entscheidung aufhalten. Weder das Parlament, noch die Zivilgesellschaft.»



Offiziell hat Putin Zugang zu einem von insgesamt drei Atomkoffern. Zugang zum zweiten Koffer hat Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Den dritten Koffer hält Waleri Gerassimow, der Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte.