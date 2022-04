Alina Kabajewa : Putins Geliebte soll bald den Sieg über die Ukraine verkünden

Wladimir Putin instrumentalisiert seine Geliebte für die Kriegs-Propaganda. Sie soll am wichtigen historischen Tag, dem 9. Mai, den Sieg Russlands verkünden.

Alina Kabajewa kommt eine ganz besondere Rolle im Krieg zu. Imago Images

Die Propaganda-Maschinerie des Kremls läuft weiter auf Hochtouren. Neben Fake-News über ein angebliches Einlenken Österreichs beim Thema Gaslieferungen bereitet Präsident Wladimir Putin nun auch schon die Inszenierung eines möglichen Sieges vor.

Demnach soll ausgerechnet die Geliebte des Autokraten am 9. Mai den Sieg Russlands über die Ukraineverkünden. Zuletzt zeigte sich die ehemalige Vorzeige-Turnerin Alina Kabajewa, die auch Putins Herz erobert haben soll, nur selten in der Öffentlichkeit. In den Schweizer Bergen habe sie sich isoliert, berichtet die Bild. Ihr Comeback auf der großen Bühne war jedoch imposant.

«Krieg ist nicht nur ein Thema der Vergangenheit»

Beim nach ihr benannten «Alina Festival» in Moskau stellte sie sich in den Dienst der Kriegspropaganda. Dort posierte die 38-Jährige nämlich mit dem berüchtigten Z-Symbol, das den Angriff Russlands auf die Ukraine darstellen soll. Zusätzlich trug sie ein Kleid mit einer Sankt-Georgs-Schleife, die an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland und der Annexion der Krim im Jahr 2014 erinnern soll.

Bei ihrem Auftritt sagte die Ex-Sportlerin: «Das Thema Krieg ist nicht nur ein Thema der Vergangenheit. Diese Feier ist nicht nur für das ganze Land. Es ist ein Feiertag für jede Familie. Jede Familie hat eine Kriegsgeschichte, das dürfen wir nicht vergessen. Es zieht sich durch die Generationen.» Der Diktator plant nun eine weitere Geschichtsparallele zu ziehen. Kabajewa soll den Sieg über die Ukraine am 9. Mai in Moskau verkünden, an diesem Tag kapitulierte auch Hitler-Deutschland vor der Sowjetunion bedingungslos – was den Zweiten Weltkrieg in Europa beendete.