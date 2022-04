Vor einer Wand mit «Z»-Symbolen : Putins Geliebte vergleicht Krieg mit Sieg über Nazis

Bizarrer Auftritt von Alina Kabaeva: Die angebliche Putin-Geliebte hat Parallelen zwischen dem 2. Weltkrieg und dem Überfall auf die Ukraine gezogen. Deutlich im Hintergrund zu sehen, während Kabaevas Rede: das berüchtigte «Z».

Weiter viel Wirbel gibt es um die angebliche Geliebte von Russen-Präsident Wladimir Putin, Alina Kabaeva (38). Nach ihrem plötzlichen Auftauchen in Moskau vor wenigen Tagen lud die 38-Jährige am Samstag zu ihrem jährlichen «Alina Kabaeva Festival» in der russischen Hauptstadt. Die ehemalige Sportlerin trat damit auch Gerüchten entgegen, wonach sie sich in einem High-Tech-Bunker in Sibirien oder der Schweiz aufhalte.