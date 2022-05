George Soros : «Putins Krieg könnte die Zivilisation auslöschen»

Beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum WEF in Davos hat der Milliardär George Soros davor gewarnt, dass der Einmarsch Russlands in der Ukraine der Beginn eines neuen Weltkriegs sein könnte. Zudem werfe der Krieg Europa um Meilensteine zurück - auch was die Bekämpfung des Klimawandels angehe.



Harsche Kritik auch an Chinas Null-Covid-Politik

Beide Staatsoberhäupter hätten «haarsträubende Fehler» gemacht, sagte Soros. So wolle Putin in der Ukraine «als Befreier willkommen geheißen» werden und Xi Jinping hält an einer Null-Covid-Politik fest, die unmöglich aufrechterhalten werden könne. Der anhaltende Lockdown in China würde die Lieferketten unterbrechen, was die Inflation weltweit in die Höhe treiben würde, was wiederum eine globale Depression auslösen könnte, so Soros.