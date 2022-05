Propaganda schlägt fehl : Putins Staats-TV verrät Standort von Monster-Mörser – Ukraine zerstört ihn

Russland präsentiert im Staatsfernsehen die 2S4 Tjulpan. Ein Mörser, der auf dem Schlachtfeld in der Ostukraine durchschlagenden Erfolg bringen soll. Doch der Schuss geht nach hinten los.

Die 2S4 Tjulpan (Tulpe) ist der größte aktive Mörser der Welt. Er feuert Granaten auf eine Entfernung von bis zu 20 Kilometern ab und kann sogar mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Russland scheint so stolz auf seine Wunderwaffe zu sein, dass ein Journalist von Putins Staats-TV in der Ostukraine eine Reportage über das 28-Tonnen-Ungetüm gedreht hat. Dieser Beitrag ging jedoch nach hinten los, denn auch die Ukrainer haben die TV-Reportage aufmerksam mitverfolgt und damit den Standort des Mörsers ausfindig gemacht. Das riesige Geschoss ist einen Tag nach dem TV-Beitrag von der ukrainischen Armee vernichtet worden.

Aufnahmen zeigen, wie die 2S4 Tjulpan in einem Hangar in der Ortschaft Rubischne lagert. Kaum rollt der Mörser auf das offene Gelände, wird er von ukrainischer Artillerie getroffen. Der Mörser fängt Feuer, das schließlich auf die in ihm eingelagerte Munition übergreift. Dann folgt eine heftige Explosion. Die 2S4 Tjulpan fliegt in die Luft. Die ukrainischen Streitkräfte haben ein Video veröffentlicht, das die Zerstörung des Mörsers zeigt. Ausfindig gemacht wurde er offenbar durch Drohnenaufklärung .

Selenski wirft Russland blinde Zerstörungswut vor

Drei Monate nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine hat Präsident Wolodimir Selenski den Angriffstruppen blinde Zerstörungswut vorgeworfen. Russland führe einen «totalen Krieg» gegen sein Land, erklärte der ukrainische Präsident am Montagabend in seiner Videoansprache ans Volk. Moskau gehe es darum, so viele Menschen in der Ukraine zu töten und so viel Infrastruktur zu zerstören wie nur möglich.