Kreml-Insider-Informationen : Putins Tochter soll in die Fußstapfen ihres kranken Vaters treten

Um Wladimir Putins Gesundheit soll es nicht zum Besten bestellt sein. Nun soll er laut Kreml-nahen Quellen planen, seine Tochter Katerina Tichonowa als Chefin seiner Partei «Einiges Russland» zu installieren.

Katerina Tichonowa bei einem Rock'n'Roll-Tanzwettbewerb 2014. Sie ist die jüngere von zwei Töchtern, die Putin mit seiner Ehefrau Ljudmila hat. Hier nahm Tichonowa 2021 am St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) teil.

Die Gerüchteküche um Putins Gesundheit brodelt schon länger: Der russische Machthaber soll schon länger an schweren Krankheiten wie Krebs und Parkinson leiden. Nun meldet der Telegram-Kanal General SVR, dass der 69-Jährige offenbar plant, seine 35-jährige Tochter Katerina Tichonowa als Nachfolgerin für das Präsidium seiner Partei aufzubauen. General SVR stützt sich laut eigenen Aussagen auf Geheimdienstaussagen aus Putins Umfeld und wird von einem ehemaligen hohen russischen Offizier mit dem Alias Viktor Mikhailowitsch betrieben, wie «Daily Mail» schreibt.

Der Kanal, der auch schon verschiedentlich über Putins angebliche Gesundheitsprobleme berichtete, schreibt: «So wird die Kandidatur der Tochter des russischen Präsidenten Wladimir Putin Katerina Tichonowa für den Posten der Vorsitzenden der Partei Einiges Russland erneut aktiv diskutiert.» In letzter Zeit würden «ausnahmslos alle wichtigen Personen in Putins Umgebung» diese Idee unterstützen. Bereits Ende letzten Jahres sei dieses Thema aktiv diskutiert worden: Putin habe «ernsthaft über die Möglichkeit nachgedacht», seine Tochter an die Spitze der Regierungspartei zu stellen, aber damals habe es keine eindeutige Zustimmung der Elitegruppen zu dieser Entscheidung gegeben. Nun habe sich die Situation geändert und der seit drei Monaten andauernde Krieg habe «die Voraussetzungen und die Forderung der Eliten nach einem klaren Verständnis ihrer Zukunft ohne Putin» geschaffen.

Tichonowa, so heißt es weiter, sei «die einzige Person, die als Garant für die Stabilität der Existenz des Putin-Regimes fungieren kann.»

Sportbegeistert, reich und auf Schönheit bedacht

Katerina Tichonowa ist die jüngere von zwei Töchtern, die Putin mit seiner langjährigen Ehefrau Ljudmila hat. Die in Dresden geborene Tichonowa studierte Japanologie und besitzt seit 2019 auch Master-Abschlüsse in Mathematik und Physik. Die 35-Jährige leitet das mit 1,7 Milliarden Dollar dotierte Projekt Innopraktika, das ein wissenschaftliches Zentrum an der Uni Moskau aufbauen soll, und leitet dort angeblich das Institut für Künstliche Intelligenz. Sie hat zudem eine höhere Funktion im Rat für die Entwicklung von Körperkultur und Massensport der Russischen Föderation.

Die von 2013 bis 2015 mit dem russischen Oligarchen Kirill Schamalow verheiratete Putin-Tochter tanzt begeistert akrobatischen Rock’n’Roll und nahm bis vor einigen Jahren regelmäßig an internationalen Wettbewerben teil. Seit April 2022 ist auch sie mit Sanktionen belegt. Dieser Tage geriet sie bereits in die Schlagzeilen, weil sie sich in München teuren Vampir-Lifting-Behandlungen unterzogen haben soll. Sie soll eine Beziehung mit dem verheirateten ehemaligen Direktor des Bayerischen Staatsballetts, Igor Selenski (52, keine Verwandtschaft zum ukrainischen Präsidenten), führen und mit ihm gar ein gemeinsames Kind haben.