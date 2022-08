Talija Chabriewa : Putins Top-Juristin lebt in einem Luxusapartment in der Schweiz

1 / 3 Die kremltreue Verfassungsrechtsexpertin Talija Chabriewa besitzt neben einer Sechs-Millionen-Villa in Moskau auch ein Apartment in bester Lage in der Schweiz (Montreux). imago images/Russian Look In diesem Wohnhaus in Montreux befindet sich Chabriewas 1,6-Millionen-Apartment. Florian Cella/24 Heures Chabriewa war maßgeblich daran beteiligt, Putin gesetzlich weitere Amtszeiten zu ermöglichen und pflegt enge Kontakte zu ranghohen Kreml-Mitgliedern. Imago Images

Talija Chabriewa, die russische Juristin, der Wladimir Putin einen großen Teil seiner Macht zu verdanken hat, ist in der Schweiz gemeldet und besitzt dort ein Luxusapartment. 118 Quadratmeter groß soll es sein und rund 1,6 Millionen Euro kosten.

Ihre Wohnung befinde sich nicht im schönsten Haus in Montreux, jedoch in einem Neubau an bester Lage mit Blick über den Genfer See und die Alpen, berichten die Zeitungen der Tamedia. Und der Concierge des Luxusbaus gibt preis: «Hier leben fast nur Russen.»

Sie verhalf Putin zur Macht

Chabriewa, die hier im siebten Stock gemeldet ist, sei außerhalb Russlands kaum bekannt, habe jedoch eine maßgebliche Rolle dabei gespielt, Putins Macht zu sichern und das Land in eine Autokratie zu verwandeln.

So bestimmte Putin die Verfassungsrechtexpertin Chabriewa im Januar 2020 zur Co-Leiterin einer Taskforce, um die russische Verfassung grundlegend zu verändern, berichten die Zeitungen der Tamedia. Dank der Verfassungsänderungen ist es Putin möglich, auch bei den Wahlen 2024 und 2030 für sechsjährige Amtszeiten zu kandidieren und so theoretisch noch weitere vierzehn Jahre an der Macht zu bleiben. Zudem statteten die Gesetzesänderungen Putin, der Russland seit dem Jahr 2000 mit einer vierjährigen Unterbrechung regiert, mit mehr Macht über das Parlament aus.

Mehrmals war sie Russlands «Juristin des Jahres»

Chabriewa wurde 1958 im russischen Kasan geboren, stieg als Juristin schnell auf und wurde Mitglied des Europarates. Sie wurde mehrmals als Russlands «Juristin des Jahres» ausgezeichnet, Putin persönlich schüttelte ihr die Hand.

In Russland bewege sich Chabriewa in den innersten Kreisen des Kreml und habe enge Kontakte zu Sergei Naryschkin, dem ehemaligen Leiter der Präsidialverwaltung, der heute den Auslandsgeheimdienst SWR leitet. Und: Ihr Mann, Ramil Chabriew, leitete die russische Antidopingagentur Rusada zu jener Zeit, als die russische Sportwelt von gewaltigen Dopingskandalen erschüttert wurde.

Gemäß der russischen Oppositionspartei Jabloko ist das Ehepaar für seine Dienste vom Kreml reich belohnt worden. So soll Chabriewa neben dem Apartment in der Schweiz auch eine Luxusvilla in einem Moskauer Vorort im Wert von sechs Millionen Euro gehören. Dabei habe Chabriewa über die letzten acht Jahre nur ein insgesamtes Familieneinkommen von 3,2 Millionen Euro angegeben.

Chabriewa verteidigt «Verbrechen des Putin-Regimes»

Da Chabriewa dem Präsidenten Putin so nahe stehe, sei sie jedoch vor der russischen Justiz praktisch immun. Alexei Karnauchow, Leiter des Antikorruptionszentrums von Jabloko, sagt: «Chabriewa gehört zu den Hauptarchitekten von Putins Verfassungsänderung, die seine lebenslange Herrschaft und den Rückzug der Demokratie in Russland sicherstellen. Zudem verteidigte sie die Annexion der Krim und andere Verbrechen des Putin-Regimes.» Dennoch ist sie bislang von westlichen Sanktionen verschont geblieben.