Wirtschaft: PwC betreibt «Satelliten-Büros»

Björn Louis freut sich: «Anstatt 13 Stunden am Tag von zuhause entfernt, in Luxemburg-Stadt zu verbringen, gewinne ich, indem ich nach Petingen fahre, jeden Tag quasi zwei Stunden mit meinen Kindern». Er lebt in Aubange, in Belgien und genießt es in dem Satellitenbüro arbeiten zu können, das die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC im August im Erdgeschoss der neuen Threeland Residenz eröffnet hat.

Das Ganze ist revolutionär für den Senior Manager, der außerdem Vater dreier Kinder ist: keine Staus, keine Parkplatzsuche, keine Gebühren für die Kinderbetreuung. Dazu ist die Fahrzeit von einer Stunde auf sieben Minuten gesunken. Virginie Pelaia-Temar stimmt zu: «Es ist ein enormer Zugewinn an Zeit und Komfort. Wenn man 40 Minuten auf der Strecke ist, anstelle von anderthalb Stunden, kommt man fröhlicher im Büro an». Sie arbeitet als Buisiness Executive Assistant, lebt in Moyeuvre, Frankreich und profitiert an mehreren Tagen in der Woche von den Grenzbüros in Düdelingen oder Belval.

Büros an allen Grenzen

PwC startete, nach mehreren Jahren der Recherche, 2018 das Projekt, vor der Corona-Pandemie. Seither wurden sieben dezentrale Standorte eröffnet. Nach Weiswampach im Norden kam Oberpallen an der belgischen Grenze dazu, danach, Anfang 2020, Esch-Belval, dann folgte Wecker, an der deutschen Grenze und schließlich, dieses Jahr drei Büros im Süden, nämlich Bad Mondorf, Petingen und Düdelingen.

«Unsere Angestellten haben viele Mobilitätsprobleme und Ziel Nummer eins ist, die für den Weg zur Arbeit benötigte Zeit zu reduzieren», so Anne-Sophie Preudhomme, die COO von PwC. Gleichzeitig schreiben die Steuer- und Sozialversicherungsgesetze vor, dass Grenzpendler auf großherzoglichem Boden arbeiten müssen.

Von den 3000 Angestellten, die PwC beschäftigt, sind circa 1500 Grenzgänger. Für etwa 350 von ihnen bietet die Firma täglich Plätze in dezentralen Büros an. Das entspricht etwas über zehn Prozent des Gesamtpersonals und 20 Prozent der Grenzgänger.

Immer der Reihe nach

«Nach Corona, wo die Menschen gewohnt waren, näher am Wohnort zu arbeiten, ist es nicht leicht, sich wieder an die Stau-Hölle zu gewöhnen. Sie haben wirklich Lust, die Satellitenbüros weiter zu verwenden. Diese erlauben uns außerdem, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren», so Pierre Kirsch, der PwC-Teilhaber ist und das Petinger Büro sponsert, dessen circa 60 Plätze sehr begehrt sind. «Wir erwarten von den Angestellten, dass eine Rotation eingehalten wird, damit jeder etwas von den Plätzen hat», so Anne-Sophie Preudhomme. «Jeder Angestellte muss also mindestens einen Tag pro Woche im Firmensitz an der Cloche d'Or arbeiten und kann gleichzeitig für zwei Tage in der Woche einen Platz im Satellitenbüro reservieren. Manchmal sogar drei, falls Plätze übrig bleiben.» «Alles ist digitalisiert, durch eine App mit Plänen der Büros», so Pierre Kirsch.

«Man gewinnt an Konzentration, da man weniger Leute trifft, mit denen man sich unterhält. Man ist weniger abgelenkt», betont Björn Louis. Viriginie Pelaia-Temar profitiert zusätzlich, indem sie mit Personen arbeitet, mit denen sie für die Strecke zur Cloche d'Or eine Fahrgemeinschaft bildete.

Attraktivitäts-Faktor

Die Büros sind auch für PwC ein «Attraktivitäts-Faktor», unterstreicht Anne-Sophie Preudhomme. «Uns fällt auf, dass viele Arbeitnehmer sich an ihre Arbeitgeber wenden und sie bitten, etwas Gleichwertiges zu tun». Pläne für Erweiterung bis hin zur Einrichtung neuer Büros werden geprüft. Außerdem hängt alles davon ab, wie sich die Regelungen fürs Homeoffice entwickeln, was von vielen Grenzgängern bevorzugt wird.

Open-Space-Büros, Zellen zur Abschirmung, Designermöbel, Besprechungsräume – das Büro in Petingen soll, auf 440 Quadratmeter, dem Geist von PwC entsprechen. Selbst weit vom Cristal Park in der Cloche d'Or entfernt. «Der Firmensitz wird weiterhin sehr stark genutzt und ist weit davon entfernt, verlassen zu sein. Es ist eine unaufhörliche Bewegung», so Anne-Sophie Preudhomme, die jedoch nicht preisgeben möchte, was die Satellitenbüros die Firma kosten.