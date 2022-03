Frauen auf Führungsposten : Qualifikation und Kinder als Problem?

LUXEMBURG - Die Fedil hat am Dienstag die Frauen dazu aufgerufen, durch mehr Engagement den Zugang zu Schlüsselposten in Unternehmen zu erlangen.

Frauen besetzen nur 22 Prozent der Führungsposten in luxemburgischen Unternehmen, gegenüber 33 Prozent im europäischen Ausland. DPA

Laut Industrieverband Fedil liegt der Grund, dass vergleichsweise wenige Führungsposten in luxemburgischen Unternehmen durch Frauen besetzt würden, nicht im Willen der Unternehmen, sondern in einer mangelnden Verfügbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Dies geht aus einer Studie über die Geschlechtervielfalt in den luxemburgischen Unternehmen hervor, die am Dienstag vorgestellt wurde. Luxemburg liegt weit unter dem europäischen Durchschnitt, was Frauen in Führungspositionen angeht: Lediglich 22 Prozent bekleiden einen solchen Posten hierzulande, gegenüber 33 Prozent im Ausland.

Die Fedil stellt zwar eine Verbesserung der Situation fest - immerhin lag die Frauenquote vor 12 Jahren noch bei 11 Prozent - doch sie sieht nach wie vor zwei Schlüsselprobleme: Frauen seien durchschnittlich weniger leicht verfügbar und hätten zudem nicht immer die nötigen Qualifikationen, um, Schlüsselposten in einem Unternehmen zu besetzen. Frauen könnten in Luxemburg in 67 Prozent der Fälle lediglich einen Abschluss in Geistes- oder Erziehungswissenschaftlichen vorweisen, während nur 30 Prozent einen einen Wissenschafts- oder Ingenieur-Abschluss besäßen. Die Mehrheit besitzt also einen Abschluss, der laut Fedil nicht den Erfordernissen der Industrie entspricht.

Nur 37 Prozent Frauen in den größten Unternehmen

In den größten luxemburgischen Unternehmen sind nur 37 Prozent der Angestellten Frauen, 20 Prozent sind auf einem Führungsposten. Ein weiteres Problem sei, dass Frauen nach wie vor mit großen Hürden zu kämpfen hätten, wenn sie Arbeits- und Familienleben miteinander in Einklang bringen wollten. Mittelstandsministerin Françoise Hetto-Gaasch will sich der Fedil zufolge dieses Problems annehmen.