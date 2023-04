Texas: Qualvoller Tod – hier ersticken 18.000 Kühe

Die Tiere befanden sich zu dem Zeitpunkt in einer Scheune und warteten darauf, gemolken zu werden. Für sie gab es kein Entkommen, als es knallte, sie waren in dem Gebäude gefangen. Die Gründe für die Explosion und das anschließende Feuer sind noch unklar.

Der Bürgermeister von Dimmitt, Roger Malone, sagte, es sei «erschreckend», was hier passiert sei. Das sei eine «riesige Tragödie» für die Bewohner. Viele leben von der Landwirtschaft. «Der Verlust ist sehr schmerzhaft. Denn das ist das, was wir hier tun, wie wir unser Geld verdienen», erzählt Renzo Sullivan, der in Dimmitt wohnt. Nicht zu vergessen seien die Unmengen an Milch, die nun verloren gegangen sind, und die Millionen an Dollar, die der Bauernhof zur Wirtschaft beigetragen habe, fügt ein weiterer Bewohner hinzu.