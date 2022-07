Patienten waren begeistert : Queen besucht überraschend Hospiz in der Nähe von Windsor

Auch von einem plötzlich klingelnden Mobiltelefon hat sich Queen Elizabeth II. (96) nicht ablenken lassen. Bei einem Überraschungsbesuch in einem Hospiz traf die Königin am Freitag die Patientin Pat White – genau in diesem Moment bimmelte das Handy von deren Ehemann Graham White. Die Queen nahm den Vorfall in der Stadt Maidenhead in der Nähe ihrer Residenz Schloss Windsor mit Humor: «Typisch, ein Telefon geht natürlich sofort los», sagte sie.