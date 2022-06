Sorge um britisches Oberhaupt: Queen Elizabeth II. gerät vor Thronjubiläum mit Flugzeug in starkes Gewitter

Queen Elizabeth II. ist auf dem Weg zu den Feierlichkeiten zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum mit ihrem Flugzeug in ein starkes Gewitter geraten. Nach einem missglückten ersten Landemanöver, drehte der Pilot dem Bericht aus «The Sun» zufolge noch ein paar Runden über London. Erst als sich das Wetter besserte, unternahm er einen zweiten, erfolgreichen Landeversuch. Der Buckingham-Palast bestätigte den Zwischenfall, ein Sprecher betonte, die 96-jährige Monarchin sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen.

Das Platin-Jubiläum der Queen wird von Donnerstag bis Sonntag in gesamten Vereinigten Königreich gefeiert. Zum Auftakt der mehrtägigen Feierlichkeiten nehmen am Donnerstag mehr als 1200 Soldaten an der «Trooping the Colour»-Parade durch London teil, die traditionell Anfang Juni stattfindet, um den Geburtstag der Queen im April nachzufeiern. Die prunkvolle Parade mit rund 250 Pferden und Musikkapellen mit rund 300 Musikern ist eine mehr als 200 Jahre alte Tradition. Höhepunkt ist das Erscheinen der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts.