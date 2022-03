Corona-positiv : Queen Elizabeth sagt ihre virtuellen Termine ab

Die Monarchin wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Nachdem sie trotz leichten Erkältungssymptomen weitergearbeitet hatte, muss sie nun einen Gang zurückschalten.

Nachdem der Buckingham-Palast am Sonntag mitgeteilt hatte, dass Queen Elizabeth positiv auf das Coronavirus getestet wurde, folgte am Dienstag ein Update zu ihrem Gesundheitszustand – und die Sorge wächst. So heißt es in dem jüngst veröffentlichten Statement: «Da Ihre Majestät immer noch unter leichten Erkältungssymptomen leidet, hat sie beschlossen, ihre für heute geplanten virtuellen Verpflichtungen nicht wahrzunehmen, sondern wird mit leichten Aufgaben fortfahren.»

Scheinbar auf Anraten ihres königlichen Leibarztes Prof. Sir Huw Thomas (63) und dessen Team. Ganz ohne Arbeit kann sie aber offenbar dennoch nicht. «Sie weiß, dass man erst aufhört zu arbeiten, wenn man nicht mehr atmet», erklärt der Ex-Palastsprecher Dickie Arbiter (81) gegenüber «Bild». Dies habe mit ihrem «Pflichtgefühl» zu tun.

Schloss Windsor ist nicht der idealste Ort für die Monarchin

Die Monarchin befindet sich derzeit in Selbstisolation auf Schloss Windsor. Laut dem Adelsexperten Arndt Striegler nicht gerade der ideale Ort, für die gesundheitlich angeschlagene 95-Jährige, sei es in dem fast 1000 Jahre alten Gemäuer sehr kalt. Um sich warmzuhalten, sitze sie regelmäßig vor einem elektrischen Ofen.

Obwohl sie bereits drei Mal geimpft ist, sei man laut der deutschen Zeitung hinter den Palastmauern in Alarmbereitschaft und die Queen werde im 1000 Zimmer großen Schloss streng überwacht. «Sie wird wahrscheinlich sieben oder zehn Tage in Isolation sein», so Arbiter weiter.

Haben die Sicherheitsvorkehrungen versagt?

Seit Beginn der Pandemie gelten hinter den Palastmauern strenge Sicherheitsregeln. So sind die insgesamt 110 Angestellten, von denen nur ein kleiner Kreis überhaupt zur Monarchin darf, geimpft und müssen sich jeden Tag vor Arbeitsbeginn testen lassen. Bis sie das Ergebnis erhalten, warten sie in einem abgesperrten Raum.

Zudem gilt im Schloss Maskenpflicht und Abstandsregeln müssen stets eingehalten werden – vor allem im Umfeld der Queen. Wenn der Monarchin eine Tasse Tee gebracht wird, wird diese auf einem Tisch abgestellt. Die Königin muss ihn sich dann selber holen.

Wie konnte es also dennoch passieren, dass sich die Monarchin infiziert? Und wer hat sie angesteckt? Diese Fragen stellen sich aktuell einige Royal-Experten und -Fans. Erst vor einigen Tagen wurden ihr Sohn Prinz Charles und seine Frau Camilla (74) positiv auf das Virus getestet. Der 73-Jährige, für den es bereits die zweite Infektion war, kehrte vergangenen Donnerstag wieder zur Arbeit zurück.

Hat Charles seine Mutter angesteckt?

Nur zwei Tage vor seinem positiven Testergebnis soll er laut «Daily Mail» bei seiner Mutter gewesen sein. Daraufhin munkelten britische Medien, Charles sei womöglich leichtsinnig gewesen und habe sich vor dem Besuch nicht testen lassen. Leibarzt Arbiter hält allerdings dagegen: «Es ist unwahrscheinlich, dass Charles sie angesteckt hat. Und von Camilla hat sie es bestimmt nicht.»

Eine weitere Infektionsquelle könnte eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter auf Schloss Windsor sein. Mehrere Angestellte sollen an Corona erkrankt sein. Die genaue Zahl ist nicht offiziell bekannt, doch eine Quelle bestätigt gegenüber der «Sun»: «In Windsor hat es eine Welle von Fällen unter dem Hauspersonal gegeben».

Sorgen unbegründet?

Bereits am Sonntag sagte der königliche Biograf Robert Jobson, Autor von «William: The Making of a Modern Monarch» gegenüber dem «Mirror»: «Wäre der Gesundheitszustand der Königin ernst, hätte man größere Termine wie unter anderem die anstehende Reise von Herzogin Kate nach Kopenhagen in der kommenden Woche definitiv abgesagt.» Die Herzogin von Cambridge startet ihre zweitägige Mini-Royal-Tour in Dänemark am Dienstag. Es ist ihre erste Soloreise seit drei Jahren.