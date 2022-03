In London - Queen Elizabeth vergoss Tränen für ihren geliebten Philip

Mit einem Gottesdienst in der Westminster Abbey wurde am Dienstag in London an den am 9. April 2021 verstorbenen Ehemann von Königin Elizabeth, Prinz Philip, erinnert. Die Andacht wurde vom Erzbischof von Canterbury Justin Welby abgehalten. Zuvor teilte der Buckingham-Palast mit, dass auch die 95-jährige Monarchin am Gottesdienst teilnehmen werde. Sie fuhr gegen 10.30 Uhr (Ortszeit) an der Seite ihres Sohnes Prinz Andrew von Windsor nach London, wie Paparazzi-Fotos im Vorfeld zeigten.