Bye-bye! : Queen Elizabeth will den Buckingham-Palast für immer verlassen

1 / 5 Seit zwei Jahren lebt Queen Elizabeth in Corona-Isolation auf Schloss Windsor. Und daran soll sich auch nach der Pandemie nichts ändern. Die Monarchin wird nicht nach London in den Buckingham-Palast zurückkehren. Getty Images Ihr Lebensmittelpunkt soll weiterhin Schloss Windsor bleiben. Getty Images Die Residenz wurde entsprechend zu einem wichtigen Ort für die Monarchin. Nicht zuletzt, weil sie dort mit Prinz Philip bis zu dessen Tod im April letzten Jahres residierte. Getty Images

Keine Rückkehr in den Buckingham-Palast: Queen Elizabeth habe sich dagegen entschieden, wieder in London zu wohnen. Das schreibt die britische Zeitung «Sunday Times». Stattdessen wolle die Monarchin in Zukunft mehr von zu Hause arbeiten, weshalb sie Schloss Windsor zu ihrer offiziellen Residenz gemacht haben soll. Das Anwesen liegt rund 35 Kilometer außerhalb der britischen Hauptstadt.

Seit Beginn der Pandemie verbringt Queen Elizabeth viel Zeit auf Schloss Windsor in der Grafschaft Berkshire, um sich vor dem Virus abzuschirmen. Aufgrund der Corona-Restriktionen konnte sie darüber hinaus den Sommer nicht wie gewohnt in Balmoral und die Wintermonate nicht in Sandringham verbringen.

Die Residenz wurde entsprechend zu einem wichtigen Ort für die Monarchin. Nicht zuletzt, weil sie dort mit Prinz Philip bis zu dessen Tod im April letzten Jahres residierte.

Schloss Windsor Steve Parsons/dpa

In dem Zeitungsbericht wird zudem die Vermutung geäußert, die Queen werde wie schon in der jüngeren Vergangenheit auch künftig ihre wöchentlichen Audienzen mit dem britischen Premierminister nur noch telefonisch abhalten. Auch ihre Reisen sollen so aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität auf ein Minimum reduziert werden.

Ebenfalls ein Faktor für den Entscheid seien Prinz Edward und Prinz Andrew. Sie wohnen ebenfalls in der Nähe von Windsor. Prinz Charles – der als Thronfolger wohl der nächste Bewohner des Buckingham-Palastes sein wird – soll sie des Weiteren bereits regelmäßig auf Schloss Windsor besuchen.

Buckingham-Palast bleibt das Zentrum der Monarchie

Schloss Windsor, das seit 1917 auch Namensgeber für die Königsfamilie ist, war lange Zeit von der Queen hauptsächlich als Wochenend- und Ferienresidenz genutzt worden. Vor 15 Jahren begann sie, mehr Zeit auf dem Schloss mit fast tausendjähriger Geschichte in der Grafschaft Berkshire zu verbringen.