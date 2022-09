Audienz auf Balmoral: Queen ernennt Ex-Monarchie-Kritikerin Liz Truss zur neuen Premierministerin

1 / 7 Queen Elizabeth traf am Dienstag auf Liz Truss, die das Premierminister-Amt von Boris Johnson übernimmt. BBC/Screenshot Die neue Premierministerin kam an der Seite ihres Mannes Hugh O'Leary, mit dem sie seit 2000 verheiratet ist AFP Mit einer Autokolonel erreichte die neue Premierministerin Schloss Balmoral. Das Wetter meinte es bei ihrer Amtseinführung nicht gut, es regnete und laut Royal-Expertinnen und -Experten hatte ihr Flugzeug aufgrund der Bedingung Schwierigkeiten bei der Landung am Flughafen Aberdeen. REUTERS

Zwei Premierministerinnen und 12 Premierminister hat Queen Elizabeth in ihrer 70-jährigen Regentschaft mittlerweile hinter den Palastmauern kennen lernen dürfen. Am Dienstag folgte mit der bisherigen Außenministerin Liz Truss Nummer 15 . Auf Schloss Balmoral, wo die Monarchin von Juli bis Oktober jährlich ihre Sommerferien verbringt, empfing sie um die Mittagszeit den scheidenden Premierminister Boris Johnson sowie seine Nachfolgerin.

Zuerst segnete das britische Staatsoberhaupt offiziell den Abgang des 58-Jährigen ab. Die Queen habe gemäß einer Aussendung des Palastes den Rücktritt von Johnson «mit großer Freude entgegengenommen.»

Danach ernannte sie Truss zur neuen Premierministerin und beauftragte sie mit der Bildung einer neuen Regierung. Ungefähr dreißig Minuten dauerte das Treffen der Königin mit der 47-Jährigen, deren Verlassen des Schlosses im Gegensatz zu jenem von Johnson traditionell mit Kameras begleitet wurde.

Anschließend ging es für die neue Regierungschefin direkt zurück nach London, wo sie am Dienstagnachmittag ihre erste Rede vor dem Regierungssitz in der Downing Street halten wird. Truss hatte die parteiinterne Abstimmung der britischen Konservativen über die Nachfolge von Johnson gewonnen, am Montag gab die Tory-Partei ihren Sieg bekannt.

Wie findest du Liz Truss? Super, ich bin jetzt schon ein Fan von ihr. Geht so, fand Boris Johnson besser. Schlechte Wahl, meiner Meinung nach. Britische Politik interessiert mich nicht.

Erstmals kam es zur Machtübergabe auf Schloss Balmoral

Dass die Audienz von Truss und Johnson statt im Londoner Buckingham-Palast auf Schloss Balmoral in den schottischen Highlands stattfand, ist äußerst ungewöhnlich. Zumal es das erste Mal in der Amtszeit von Queen Elizabeth ist, dass die Machtübergabe auf dem Privatanwesen der Königin in Aberdeenshire stattfand.

Der Grund dafür seien laut einer Mitteilung des Palastes vergangene Woche die anhaltenden «Mobilitätsprobleme» der Monarchin. Man wollte damit vermeiden, dass in letzter Minute Pläne geändert werden müssten, falls die 96-Jährige Schwierigkeiten mit einer längeren Reise haben sollte. Zuletzt hatte sie auch mehrfach ihre Teilnahme an öffentlichen Auftritten abgesagt.

Truss forderte Abschaffung der Monarchie

In ihrer politischen Karriere hat Mary Elizabeth Truss bereits eine 180 Grad Drehung hinter sich: von linken Standpunkten zu einem strammen Rechtskurs. Denn eigentlich wuchs Trust in einem linksgesinnten Elternhaus auf und engagierte sich schon früh politisch. Als 19-Jährige war sie bereits Liberaldemokratin und forderte in einem Vortrag am Parteitag 1994 die Abschaffung der Monarchie. «Ich glaube an die Demokratie. Demokratie mit großem D», weshalb wir «die Monarchie abschaffen» sollten, sagte sie damals. Und weiter: «Wir Liberaldemokraten glauben an Chancen für alle. Wir glauben nicht, dass Menschen zum Herrschen geboren sind.»

Zwei Jahre später trat sie in die Konservative Partei ein. Seither hat sie insgesamt sechs Stationen als Ministerin – darunter für Frauen und Gleichstellung, Außenangelegenheiten, internationalen Handel und Justiz – sowie Posten als Lord Chancellor und Staatssekretärin im Schatzamt hinter sich.

«Teil unseres Erfolgs ist die konstitutionelle Monarchie»

Erst im August wurde Truss bei einer «Sky News»-Debatte auf ihre damalige Rede angesprochen. So offenbarte sie: «Ich habe die Königin bereits getroffen und sie war viel zu höflich, um dieses Thema mit mir zu sprechen.» Auf die Frage, ob sie sich entschuldigen würde, wenn die Queen es bei einem Treffen erwähnen würde, ergänzte die neue Premierministerin: «Nun, ich muss zugeben, es war falsch, was ich damals gesagt habe.»