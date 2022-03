Millionen gezahlt : Queen soll an Deal von Prinz Andrew beteiligt sein

Prinz Andrew hatte sich nach den Misshandlungsvorwürfen auf eine Zahlung geeinigt. Einem Medienbericht zufolge soll die Queen ebenfalls am Deal beteiligt sein.

Im Fall um den Gerichtsprozess gegen Prinz Andrew, welcher aufgrund des Deals mit dem vermeintlichen Misshandlungsopfer Virginia Giuffre nicht zustande kam, wurden nun neue Details bekannt. Wie der britische « Mirror » berichtete, soll die Queen rund zwei Millionen Pfund an eine Wohltätigkeitsorganisation der Klägerin Virginia Giuffre bezahlt haben. Sie soll wohl am Deal mit ihrem Sohn beteiligt gewesen sein und habe massgebend dazu beigetragen, zu einer außergerichtlichen Einigung zu kommen

Laut diesem Bericht soll es außerdem zu Zahlungen über zehn Millionen Pfund gekommen sein. Da sie laut «Mirror» jedoch großen Wert darauf gelegt haben soll, in keiner Form an den direkten Zahlungen von Andrew an Giuffre beteiligt zu werden, würden in Großbritannien nun Forderungen laut offenzulegen, wie Andrew die Zahlungen beglichen habe. Es soll auch geklärt werden, ob es bei den Zahlungen um die Verwendung von öffentlichen Geldern gekommen sei.