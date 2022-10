Saarland : Quereinsteiger sollen Informatik unterrichten dürfen

SAARBRÜCKEN – Das Bildungsministerium teilte am Dienstag mit, in Zukunft auch Informatikabsolventen ohne Lehramtstudium zum Referendariat zuzulassen.

Beim Informatik-Unterricht in den saarländischen Schulen sollen auch Quereinsteiger zum Einsatz kommen. Diese verfügten über ein abgeschlossenes Studium, hätten aber nicht auf Lehramt studiert, teilte das Bildungsministerium in Saarbrücken am Dienstag mit.