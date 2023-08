Quote stabil: Luxemburg zählt mittlerweile über 16.000 Arbeitssuchende

Langzeitarbeitslose sind von diesem Anstieg ausgenommen, dafür trifft es junge Menschen unter 30 Jahren und hochqualifizierte Arbeitnehmer (Hochschulabsolventen) am härtesten. «Auf Berufsebene sind die größten Veränderungen in den Bereichen Sekretariats- und Assistenzdienste, Koch- und Restaurantdienstleistungen, Buchhaltung und Management, Rohbau- und Ausbauarbeiten zu verzeichnen», so die Adem in einer Pressemitteilung.