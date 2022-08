Chicago : R. Kelly soll 1 Mio. Dollar für verlorenes Missbrauchsvideo geboten haben

Im neuen Prozess gegen R. Kelly hat ein früherer Marketing-Agent schwere Vorwürfe gegen den verurteilten R&B-Sänger erhoben. Der einstige Star habe ihm 2001 eine Million Dollar dafür geboten, eine abhandengekommene Videokassette zu finden, die R. Kelly beim sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen zeigen soll, sagte Charles Freeman am Dienstag vor einem Gericht in Chicago aus. Was in der Aufnahme zu sehen war, habe er nicht gewusst, bis er die Kassette damals in einem Haus in Atlanta entdeckt und dann in ein Abspielgerät gesteckt habe.