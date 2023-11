Rabbit Lake: Gefrorener See bleibt klar bis zum Grund

Eine Eisschicht, die bis auf den Grund blicken lässt: Der Rabbit Lake bei Anchorage in Alaska ist gänzlich zugefroren und bietet nicht nur beste Bedingungen um darauf zu skaten – Ende Oktober konnte man dabei sogar den Grund des Bergsees sehen.

Outdoor-Experte Luc Mehl stellte die Aufnahmen ins Netz. Der Wechsel in den Winter sei ungewöhnlich kalt und trocken gewesen, was das klare Eis begünstigt habe, erklärte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Mittlerweile habe sich das Eis eingetrübt.