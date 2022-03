Österreich : Rabiater Impfgegner (38) furzt Polizist an und muss nun ins Gefängnis

Einer der bekanntesten Maßnahmengegner Oberösterreichs hat am Mittwoch vor Gericht gestanden. Die Anklageschrift war 17 Seiten lang. Der Beschuldigte soll unter anderem vorsätzlich einen Polizisten angefurzt haben.

Florian O. ist einer der bekanntesten Impfgegner in Oberösterreich. Er organisierte Anti-Corona-Maßnahmen-Demos in Linz , betrieb einen eigenen Telegram-Kanal und stellte Videos auf Youtube online. O. weigerte sich beharrlich, eine Maske zu tragen. Den Verzicht begründete er mit einem ärztlichen Attest. Das Problem: Die Bescheinigung wurde von einem Arzt ausgestellt, der seit 2015 nicht mehr praktizieren darf, wie Heute.at berichtet.



Ebenfalls organisierte der 38-Jährige Gartenpartys, zu einer Zeit, als solche Events in Österreich verboten waren. Dazu soll O. einen Trick angewandt haben. Er bezeichnete die Gartenpartys als «Versammlung einer Selbsthilfegruppe für Gartenarbeiten und psychosoziale Therapie». An diesen Partys sollen wiederholt bis zu 90 Personen anwesend gewesen sein.