Racheaktion: Familie stürmt Schule und verprügelt Schüler auf Mallorca

Die ungewöhnliche Attacke ereignete sich den Medienberichten zufolge am Mittwoch an einer Sekundarschule in Can Pastilla an der Playa de Palma unweit des «Ballermann». Mitten im Schulbetrieb sei die Familie in die Schule geplatzt. Auf dem Flur seien die Angreifer auf den von ihnen gesuchten Jungen gestoßen und hätten auf ihn eingeprügelt. Einige Lehrer hätten sich in den Klassenzimmern eingeschlossen, andere hätten versucht, schlichtend einzugreifen, hieß es. Das Opfer, das zwischen zwölf und 14 Jahre alt sein soll, sei mit Faustschlägen und Tritten attackiert worden und mit verschiedenen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.