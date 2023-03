«O.C., California»-Star: Rachel Bilson hatte mit 38 Jahren ihren ersten Orgasmus

In diesem Alter war die gebürtige Kalifornierin mit Bill Hader liiert. Ob allerdings tatsächlich der 44-Jährige Bilson zum Höhepunkt brachte, verrät sie nicht.

Serien-Schauspielerin Rachel Bilson nimmt in ihrer neuesten Podcast-Folge kein Blatt vor den Mund.

Offen wie nie plaudert Rachel Bilson in der neuesten Folge ihres Podcasts «Broad Ideas». Mit US-Comedian Whitney Cummings (40) vertieft sich die Schauspielerin in ein intimes Gespräch über Sperma, Sex-Praktiken und Verhütung. Dabei macht der «O.C., California»-Star ein überraschendes Geständnis über ihre eigenen Höhepunkte.

Rachel Bilson versucht, das Orgasmus-Problem zu lösen

Bilson geht ebenfalls auf das Thema ein und offenbart, dass sie noch gar nicht so lange wisse, wie sich ein Orgasmus beim Sex anfühlt. «Bei mir war es genau wie bei dir, es hat nicht funktioniert, bis ich ungefähr 38 Jahre alt war. Ist das nicht verrückt?», gesteht die heute 41-Jährige. In diesem Alter war die gebürtige Kalifornierin mit Bill Hader (44) liiert. In weniger gutes Licht rücken damit ihre Ex-Freunde, darunter ihr «O.C., California»-Kollege Adam Brody (43) oder ihr Ex-Verlobter Hayden Christensen (41).