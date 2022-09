Samuel Mugisha : Rad-Profi nach USA-Reise spurlos verschwunden

Radprofi Samuel Mugisha aus Ruanda sollte an einem Rennen in den USA teilnehmen. Nun ist er aber spurlos verschwunden.

Der Rad-Profi aus Ruanda startete 2018 an der U-23-WM in Innsbruck.

Nun hätte der 24-Jährige an einem Rennen in den USA teilnehmen sollen.

Wo ist Samuel Mugisha? Am vergangenen Mittwoch landete der 24-Jährige in den USA. Er sollte für sein südafrikanisches Team ProTouch an der Maryland Cycling Classic teilnehmen. Doch seit der Einreise fehlt von dem Rad-Profi jede Spur.