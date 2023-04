Ardennen-Rennen.: Rad-Weltmeister Evenepoel gewinnt Lüttich-Bastogne-Lüttich

Der zweimalige Tour-de-France-Champion Pogacar musste indes das Rennen schon frühzeitig aufgeben. Der slowenische Radstar war nach 84 Kilometern in einen Sturz verwickelt und zog sich dabei einen Kahnbeinbruch in der linken Hand zu. Der 24-Jährige wurde noch am Sonntagnachmittag in Genk operiert. Das teilte sein Team UAE mit.