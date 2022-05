Luxemburg: Polizei blitzt in anderthalb Stunden 530 Autofahrer

530 Autofahrer sind am Mittwoch in Echternach bei einer Polizeikontrolle zwischen 14:30 Uhr und 16.00 Uhr wegen Geschwindigkeitsüberschreitung geblitzt worden – in anderthalb Stunden. Also sechs Fahrzeuge pro Minute oder: ein Auto alle zehn Sekunden. «Ein Drittel der Verkehrsteilnehmer war in diesem Zeitfenster zu schnell unterwegs», erklärt die Polizei weiter.