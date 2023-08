Radeln für den guten Zweck: Von der Alzette an den Bosporus – Luxemburger fährt fast 3000 Kilometer mit dem Rad

2858 Kilometer, 29 Tage, ein unvergessliches Erlebnis: so lässt sich die Reise von Sébastien Cayotte beschreiben. Am 18. Juli startete der 28-jährige Lehrer seine Fahrt mit einem Vël'OK vom Rathausplatz in Esch nach Istanbul. Insgesamt zehn Länder durchquerte der Sportler bei seiner Fahrt und legte dabei durchschnittlich 100 Kilometer pro Tag zurück und präsentierte die Luxemburger Flagge auf der Bosporusbrücke just an der Grenze zwischen Europa und Asien.