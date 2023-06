Luxemburg: Radfahren ja – «wildes Parken» nein, Danke!

Der Bau für eine Tiefgarage am Bahnhof Luxemburg, die Platz für 2500 Fahrräder bieten soll, beginnt 2027. Editpress (Archivbild)

Dass zum Großherzogtum verstopfte Straßen und deutlich zu wenige Parkmöglichkeiten zum Alltagsbild gehören, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Ebenso wenig allerdings, dass die Behörden auch nach Lösungen und Ursachen suchen, um das Problem bei den Hörnern zupacken.

Dazu gehört auch, ein vom Mobilitätsministerium in Auftrag gegebener Bericht, der vor einigen Wochen veröffentlicht wurde. Aus diesem geht hervor, dass das Parken in Luxemburg nicht «effizient» gehandhabt werde. «Ein einziges Auto, das sechs Stunden lang im öffentlichen Raum geparkt wird, hindert 24 Fahrer daran, ihr Fahrzeug dort eine Viertelstunde lang zu abstellen», heißt es in dem Bericht. Dabei scheint die Abhilfe für dieses Problem ebenso offensichtlich wie naheliegend. Die Lösung könne zu einem Teil darin bestehen, wenn möglich, auf das Fahrrad umzusteigen.

Im ganzen Land gibt es mehr als 500.000 Fahrräder, während etwa 430.000 Autos zugelassen sind. Konkret heißt das, dass auf jeden Haushalt etwas weniger als zwei Fahrräder kommen. Doch auch hier gilt: rücksichtloses Abstellen eines solchen Drahtesels im öffentlichen Raum kann zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führen. Dem will das Mobilitätsministerium den Garaus machen.

Die größte Schwachstelle in puncto Abstellen des Fahrrads bildet – wenig überraschend – der Bereich um die Bahnhöfe. «Sobald der Radverkehr in einer Stadt stark zunimmt, gibt es eine große Nachfrage nach Fahrrädern an Bahnhöfen. Die meisten fahrradfreundlichen Orte werden von diesem Phänomen regelrecht überrollt», erläutern die Autoren des Berichts. Das «wilde Parken» rund um die Bahnhöfe nimmt folglich «erhebliche Ausmaße» an und stört den übrigen Reiseverkehr.

In Luxemburg-Stadt soll im Rahmen des Nationalen Mobilitätsplans (PNM 2035) auf dem Bahnhofsplatz eine Tiefgarage mit 2500 Fahrradstellplätzen entstehen. Geplanter Baubeginn ist 2027 – also in knapp vier Jahren. Ein Projekt, das den Empfehlungen des Ministeriums für Mobilität voll und ganz entspricht.