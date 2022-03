Luxemburg-Stadt : Radfahrer dürfen in der Hauptstadt über Gelb fahren

LUXEMBURG-STADT – Damit Radfahrer schneller an ihr Ziel gelangen hat die Hauptstadt sechs neue Fahrradampeln in Betrieb genommen. Doch die sorgen teilweise für Verwirrung.

Für Radfahrer gibt es seit Dienstag an fünf Ampeln in der Hauptstadt ein neues Signal.

Große Neuerung für Radfahrer in der Hauptstadt: An sechs Ampeln müssen sie nicht mehr wegen einer gelben Fahrradampel anhalten. Ein Pfeil zeigt die Richtung an, in die sie weiterfahren dürfen. Das Pilotprojekt wurde am Dienstag gestartet. An der Avenue September X, dem Boulevard F.D. Roosevelt, der Avenue Marie-Thérèse, Rue de Bonnevoie und der Avenue Monterrey wurde das neue System installiert. Ziel ist es, den Ablauf der Ampelschaltung im täglichen Verkehr zu optimieren.