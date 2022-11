Mobilität in Luxemburg: Radfahrer müssen auf richtige Beleuchtung achten

Unter den derzeitigen herbstlichen Bedingungen sind Fahrradfahrer nicht mehr gut zu sehen. Die ASBL ProVelo.Lu nutzte am frühen Dienstagabend die Gelegenheit, um auf Höhe des Rond-point Schumann in Luxemburg-Stadt für diese Problematik zu sensibilisieren.

«Die Stadt ist gut beleuchtet»

Für die Radfahrer kommt die Aktion gerade recht. «Ich habe gerade ein neues Fahrrad gekauft, also ist alles in Ordnung», freut sich Yohanna. «Wenn das Wetter schlechter wird, sind nicht unbedingt Autos die Gefahr, sondern auch die anderen Fahrräder».

Für Nicolas, der noch mit einem Dynamo fährt, wäre es vielleicht an der Zeit, sich eine modernere Ausrüstung zuzulegen. «Ich fahre in der Stadt, also benötige ich nicht so viele Lampen, wie wenn ich auf dem Land fahren würde. Die Stadt ist gut beleuchtet, also muss ich weniger auf meine Sicht achten». Ein Helm mit Licht wäre nichts für ihn.