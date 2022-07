Schwere Verletzungen : Radfahrer muss nach Sturz auf CR104 notoperiert werden

SIMMERFARM/SIMMERSCHMELZ – Schlimm getroffen hat es einen Radfahrer am Sonntagmorgen bei einem Sturz. Wegen seiner schweren Verletzungen war im Krankenhaus eine Not-Operation nötig, berichtet die Polizei.

Zwischen Simmerschmelz und Simmerfarm ist am gestrigen Sonntag ein Radfahrer verunglückt und schwer verletzt worden. Wie die Police Grand-Ducale am Montagmorgen mitteilt, ist der Mann gegen 11.20 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen auf der CR104 mit seinem Rad gestürzt und hat sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er nach der Erstversorgung vor Ort im Krankenhaus notoperiert werden musste.