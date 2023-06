Luxemburg: Radfahrer nach Unfall mit Traktor schwerverletzt

Gegen 18.15 Uhr am gestrigen Abend sind in der Rue du Cimetière in Monnerich ein Traktor und ein Fahrradfahrer in einen Verkehrsunfall verwickelt worden, wie die Police Grand-Ducale am Donnerstagmittag berichtet. Der Fahrer des unmotorisierten Unfallfahrzeugs habe sich dabei schwerwiegende Verletzungen zugezogen.