Lügen sind verpönt , und grundsätzlich ist es in unserer Gesellschaft normal, in zwischenmenschlichen Beziehungen bei der Wahrheit zu bleiben – zumindest wenn es um die großen Themen geht. Aber wie steht es denn um kleine Notlügen im Alltag? Die kennen wir alle, vor allem wenn wir auch Übertreibungen, ironische Bemerkungen und Zynismus dazuzählen. Da sammelt sich doch einiges an: Laut manchen Quellen soll der Mensch durchschnittlich sogar 150- bis 200-mal lügen – pro Tag!

Bessere Beziehungen dank Ehrlichkeit

Der Experte verspricht ein erfüllteres und glücklicheres Leben – vor allem, wenn man ehrlich sei mit sich selbst. Und das ist wohl sogar der schwierigste Teil. Bevor man nun also allen ungefragt und ungeschönt die Meinung ins Gesicht klatscht, sollte man mit der radikalen Ehrlichkeit bei sich anfangen und das eigene Denken und Handeln hinterfragen: Finde ich die Idee der Kollegin wirklich schlechter als meine oder bin ich bloß neidisch? Nervt mich mein Partner gerade tatsächlich oder zettele ich einen Streit an, weil ich aus einem anderen Grund frustriert bin? Sage ich, dass es mir gut geht, weil das so ist, oder weil ich niemanden in eine unangenehme Situation bringen will? Oder finde ich Witze lustig, Aussagen gut oder Handlungen okay, weil ich mit meiner Meinung nicht anecken will?