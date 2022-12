Luxemburg : Radiologieabteilung des CMP ist nun offiziell in Betrieb

GREVENMACHER – Dank einer am heutigen Freitag unterzeichneten Vereinbarung werden Patienten, die vom Medizinischen Zentrum Potaschberg mittels Kernspintomographie behandelt werden, entschädigt.

Die Radiologieabteilung des Centre Médical Potaschberg (CMP) ist seit diesem Freitag offiziell in Betrieb, nachdem sie durch die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen dem Staat und dem Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) im Rahmen eines Pilotprojekts regularisiert wurde. Im April 2022 wurde die Station ohne staatliche Einverständnis in Betrieb genommen , um zusätzliche MRT-Aufnahmen durchführen zu können.

Die unterzeichnete Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass der Staat den Betrieb der MRT-Aktivität auf dem Potaschberg finanziert, indem das CHL dem CMP Infrastrukturen und Geräte vermietet. «Jeder Patient, der im CMP mittels MRT behandelt wird, wird ab dem 1. Januar 2023, aber auch rückwirkend ab dem Tag der Eröffnung des CMP, entschädigt», erklärte das Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung am heutigen Freitag.

Paulette Lenert ist erleichtert

Gesundheitsministerin Paulette Lenert zeigt sich erleichtert, dass im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen eine Einigung zwischen dem CHL und dem Betreiber erzielt werden konnte. Durch die Inbetriebnahme des Zentrums als zusätzlichen Standort für medizinische Bildgebung kann die Wartezeit für MRT-Untersuchungen verkürzt werden. In wenigen Tagen wird es in Luxemburg also 12 MRT-Geräte geben.