«Bicycle Day» : Radtour auf LSD macht Chemiker zum Helden

Vor 70 Jahren machte der Schweizer Chemiker Albert Hofmann eine Entdeckung, die medizinische, aber auch kulturelle und spirituelle Konsequenzen haben sollte.

Am 19. April jährt sich ein Tag, der als «Bicycle Day» in die Geschichte der Pop- und Drogenkultur eingegangen ist. Zu verdanken ist er einem Trip des Schweizer Chemikers Albert Hofmann.

Bereits am 16. April 1943 hatte der Forscher, der an der Entwicklung eines Kreislaufmedikaments arbeitete, eine interessante Entdeckung gemacht. Er hatte eine winzige Menge eines synthetischen Derivats des Mutterkorn-Alkaloïds Lysergsäure ungewollt über die Haut absorbiert und «unerklärliche Farbmuster» gesehen und eine «leichte Benommenheit» verspürt.

Erster Trip auf der stärksten psychedelischen Droge

Drei Tage später beschloss Hofmann, einen folgenschweren Selbstversuch zu starten. Der Chemiker nahm um 16.20 Uhr in seinem Labor die winzige Dosis von 0,25 Milligramm des Stoffs Lysergsäurediethylamid zu sich. Verglichen mit der Wirksamkeit der damals bekannten Derivaten des Mutterkorn-Alkaloïds eine Dosis, die gerade an der Schwelle zur Wirksamkeit sein sollte.

In Wahrheit hatte Hofmann gerade das zehnfache einer wirksamen Dosis der Substanz zu sich genommen und die Stunden, die vor ihm lagen, sollten sich als beängstigend, grotesk und phantastisch erweisen. Hofmann war im Begriff, als erster Mensch einen Trip auf der stärksten bis dahin bekannten psychedelischen Droge LSD durchzumachen.

Gefährlicher Heimweg auf dem Fahrrad

Als die unerwartete Wirkung zunahm und Hofmann eine Vergiftung befürchtete, bat er seine Assistentin, ihn auf dem Fahrrad nach Hause zu begleiten. Später beschrieb er die Fahrt mit folgenden Worten: «Schon auf dem Heimweg mit dem Fahrrad nahm mein Zustand bedrohliche Formen an. Alles in meinem Gesichtsfeld schwankte und war verzerrt wie in einem gekrümmten Spiegel». Zu Hause angelangt hatte sich seine «Umgebung in beängstigender Weise verwandelt. Die vertrauten Gegenstände nahmen groteske, meist bedrohliche Formen an. Sie waren in dauernder Bewegung, wie belebt, wie von innerer Unruhe erfüllt. Die Nachbarsfrau war nicht mehr Frau R., sondern eine bösartige, heimtückische Hexe mit einer farbigen Fratze».

Erst später, als Hoffmanns Hausarzt keine lebensbedrohlichen Symptome, dafür aber enorm erweiterte Pupillen bei dem Forscher festgestellt hatte, beruhigte er sich und begann, den Trip zu genießen: «Jetzt begann ich allmählich, das unerhörte Farben- und Formenspiel zu genießen, das hinter meinen geschlossenen Augen andauerte. Kaleidoskopartig bewegte, bunte phantastische Gebilde drangen auf mich ein, in Kreisen und Spiralen sich öffnend und wieder schließend, in Farbfontänen zersprühend, sich neu ordnend und kreuzend, in ständigem Fluss.»

Statt Bewusstseinserweiterung in die Psychatrie

Die Droge LSD sollte in den folgenden Jahrzehnten spektakuläre Auswirkungen haben. Da die Substanz anfangs nicht verboten war, wurde sie schnell von der beginnenden Hippie-Bewegung in den USA als Party-Droge mit angeblich bewusstseinserweiternder Wirkung geschätzt. Der Psychologe und selbsternannte Psychedlika-Guru Timothy Leary propagierte den Massenkonsum des Stoffs in den 1960er Jahren. LSD beeinflusste die Pop-Kultur wie kaum eine andere Droge zuvor. Künstler wie Jimi Hendrix oder die Grateful Dead nutzten sie nach eigener Aussage als inspirative Quelle. Den Beatles wird nachgesagt, dass ihr Song-Titel «Lucie in the Sky with Diamonds» eine Anspielung auf das Akronym LSD sei. In den 1980er Jahren gewann LSD als Partydroge in der Techno-Szene erneut an Bedeutung.

Trotz eines nicht vorhandenen Abhängigkeitspotenzials und einer niedrigen Toxizität, die Vergiftungen oder Todesfälle auf LSD unmöglich machten, wurden jedoch bald nach seiner Entdeckung die Gefahren der vermeintlichen Wunderdroge deutlich. Die enorm starke psychische Wirkung von LSD konnte bei labilen Personen Psychosen auslösen, die nur schwer oder gar nicht mehr heilbar waren. Mehr als ein LSD-Konsument landete statt auf einer höheren Bewusstseinsschwelle in der geschlossenen Psychiatrie.

Chemische Waffe und Psychopharmakum

Eine Wirkung, die in Zeiten des Kalten Krieges auch das Militär interessierte: Der mögliche Einsatz von LSD als nicht-tödliche chemische Waffe wurde in Ost und West erforscht. Die CIA erprobte im Rahmen der Geheimoperationen «Artischocke und Mkultra» den Stoff sogar an Tausenden von unfreiwilligen und unwissenden Testpersonen, wobei es mehrere Tote durch Unfälle gab.

Auch 70 Jahre nach der Entdeckung der potenten Psycho-Droge ist die Forschung um den Stoff noch lange nicht abgeschlossen. In den vergangenen Jahren wurde unter anderem über LSD als mögliches Mittel zur psychotherapeutischen Behandlung von Patienten im Endstadium von Krebs, oder als Mittel gegen Cluster-Kopfschmerzen geforscht.

Ein Film der britischen Armee, der die Wirkung von LSD auf Soldaten bei einem Manöver dokumentiert:

Ein ähnlicher Film der tchechoslowakischen Streitkräfte: