Rätsel: Findest Du die Zahl? Du hast nur zehn Sekunden Zeit

Auf dem ersten Blick sieht man auf dem Bild nur Reihen mit einem E in Schreibschrift und einem Z. Irgendwo hat sich jedoch eine zweistellige Zahl eingeschlichen. Um es vorweg zu verraten: Wir suchen die Zahl 23.



Die Zahlen wurden natürlich bewusst so gewählt, denn die 2 und 3 sehen spiegelverkehrt den Buchstaben E und Z ähnlich. Das macht dieses Suchbild besonders knifflig, da wir dazu neigen, ähnliche Buchstaben und Zahlen schnell zu übersehen. Daher müssen wir uns besonders konzentrieren, um das Rätsel in nur zehn Sekunden zu lösen. Nach der kurzen Umfrage gibts einen Tipp und schließlich die Auflösung.