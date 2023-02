Lithium-Ionen-Akkus sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch über alle Zweifel erhaben sind sie auch nicht. So können sie in seltenen Fällen in Brand geraten – etwa wegen einer mechanischen Beschädigung oder durch einen fehlerhaften Aufladevorgang. Für Pannendienste stellt das eine neue Herausforderung dar.

Ein weiteres Problem der Akkus kommt dagegen häufig vor: Sie entladen sich auch dann, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Dies zwar nur langsam, aber dafür stetig. Bislang war unklar, warum das so ist. Ein kanadisch-deutsches Forschungsteam hat das Rätsel nun gelöst.

Der Grund ist überraschend simpel

Schuld an der schwindenden Ladung ist demnach ein Klebeband aus PET, das die aufgerollten Batteriezellen zusammenhält. Sobald der Akku sich ein wenig erwärmt, setzen chemische Reaktionen ein, die den Kunststoff zersetzen. Dabei entstehe das Molekül Dimethyl-Terephthalat (DMT), das «wie ein elektrochemisches Shuttle» wirke, so Hauptautor Sebastian Büchele zu Scinexx.de. Das führe zur Entladung der Batterie (siehe Box).

«Wir hoffen, dass Batteriehersteller künftig auf PET in ihren Zellen verzichten», so Bötticher. Das sollte das Problem der Selbstentladung bannen. Ersetzt man das PET-Klebeband durch ein anderes, weniger anfälliges Material, entsteht auch kein entladendes DMT. «Es ist eine kleine Sache, aber es kann definitiv dabei helfen, Akkus besser zu machen», zitiert Scinexx.de Michael Metzger von der Dalhousie University, Seniorautor der im «Journal of The Electrochemical Society» erschienenen Studie. Man stehe bereits mit Herstellern in Kontakt.