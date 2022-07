Australien: Rätsel nach 70 Jahren gelöst – Forscher identifizieren den «Somerton Man»

An dieser Stelle des Somerton Beach in Adelaide, Australien, fanden Strandbesucher 1948 die Leiche eines gut gekleideten Mannes.

Im Jahr 1948 fanden Strandbesucher die Leiche eines gut gekleideten Mannes an einem australischen Somerton Beach in Adelaide. Es war der 1. Dezember. Eine halb gerauchte Zigarette lag auf seinem Kragen, und in seiner Tasche befand sich eine Zeile aus einem persischen Gedicht – doch niemand hatte eine Ahnung, wer er war.

Kein Portemonnaie, kein Bargeld – und keine Ausweise

Mysteriöses persisches Schriftstück

Zudem hielt der Unbekannte ein zerrissenes Stück Papier in der Hand, auf dem die persischen Worte «Tamam Shud» – was so viel wie «es ist vorbei» bedeutet – geschrieben stand. Die Fingerabdrücke des Somerton-Mannes wurden in die ganze Welt geschickt, aber niemand konnte ihn identifizieren.