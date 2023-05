Wissenschaft: Rätsel um Bermuda-Dreieck gelöst? Forscher hat eine simple Erklärung

Wetterumschwünge und menschliche Fehler

Bereits in zahlreichen Interviews hat Wissenschaftler Karl Kruszelnicki inzwischen betont, dass im Bermuda-Dreieck wohl keine übernatürlichen Kräfte am Werk seien. «Die Zahlen lügen nicht», so der Australier in Bezug auf die Statistik. Ungeklärte Ereignisse sind demnach eher mit schlechtem Wetter und menschlichen Fehlern zu erklären.