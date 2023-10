Rätsel um GPS-Signale: «Keine Ahnung, wo wir waren» – Flieger kommen vom Kurs ab

«Keine Ahnung, wo wir waren»

Die Crew einer Embraer 650-Maschine auf dem Weg von Europa nach Dubai berichtete, dass sowohl beide GPS-Navigationsgeräte an Bord als auch die GPS-Signale für die beiden iPads von Pilot und Co-Pilot vollständig ausgefallen seien.

«Wir merkten erst, dass es ein Problem gab, als der Autopilot anfing, nach links und rechts zu drehen, also war es offensichtlich, dass etwas nicht stimmte. Nach ein paar Minuten erhielten wir Fehlermeldungen auf unserem Flight Management System», erzählt einer der Piloten dem US-Portal «Forbes». Die Situation war nicht ungefährlich: Der Flieger war am Schluss etwa 80 Seemeilen (über 148 Kilometer) vom Kurs abgewichen – fast wäre die Maschine ohne Erlaubnis in den iranischen Luftraum eingedrungen.