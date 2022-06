Spektakuläre Aufnahmen: Rätsel um mysteriöse Feuerkugel über Wien ist gelöst 

Meteorologen ist die spektakuläre Aufnahme einer Feuerkugel am Himmel gelungen. Diese Foto wurde in Matrei in Osttirol geknipst.

Seit einigen Tagen sorgt eine Phänomen in Österreich für Aufsehen. Am 24. Juni war ein vorerst unbekanntes Flugobjekt vom Himmel gestürzt. Nun ist klar, worum es sich dabei gehandelt hat. «Es war eine sogenannte Feuerkugel», erklärt Nikolas Zimmermann, Experte vom internationale Wetterdienst Ubimet, gegenüber Heute.at .



Den Meteorologen ist in der Nacht auf vergangenen Freitag kurz nach 2 Uhr eine spektakuläre Aufnahme gelungen. Mehrere Webcams knipsten die Feuerkugel am Nachthimmel über Österreich und zeigen das außergewöhnliche Naturschauspiel in hochauflösender Bildqualität.



«Es handelt sich dabei um einen Meteoriten, wobei nicht ganz ausgeschlossen ist, dass einzelne kleine Stücke auch den Erdboden erreicht haben», so der Wetterexperte weiter. Nach Berechnungen von Astronomen habe die Feuerkugel etwa 85 Kilometer in fünfeinhalb Sekunden zurückgelegt. Sie sei auch in Deutschland, Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Slowenien zu beobachten gewesen.