Ufo? Spionageball?: Rätsel um mysteriöse Metallkugel an japanischem Strand ist gelöst

Größtenteils verrostet, anderthalb Meter groß, das Gewicht unbekannt – mehr ließ sich zunächst nicht über das unbekannte Strandobjekt sagen, das am Enshu-Strand der japanischen Stadt Hamamatsu aufgefunden wurde. Die von der Finderin informierte Polizei rief Sprengstoffexpertinnen und -experten herbei. Die sperrten den Strand ab, durchleuchteten die Kugel und konnten Entwarnung geben. Das Objekt entpuppte sich als hohl, um eine Mine oder Bombe konnte es sich also nicht handeln. Was sie da aber vor sich hatten, konnten sie nicht sagen. Auch die Behörden zeigten sich ratlos – und ließen die Kugel abtransportieren.

Wie die Plattform unter Berufung auf den japanischen Sender TBS schreibt, soll sich in der Zwischenzeit auch Yoshihiko Yamada, Ozeanograph an der Tokai-Universität, zu dem Fall geäußert haben: Die Boje weise Merkmale auf, die typisch für solche Bojen sind, die in den südlichen Regionen Japans zum Anlegen von Fischriffen verwendet wird. Sie könnte sich gelöst haben, nach Norden getrieben und in einem Sturm an Land gespült worden sein. Beamte der Präfektur waren anderer Meinung und vermuteten stattdessen, dass sie aus dem Ausland stammte und bei Vermessungsarbeiten vor der Küste eingesetzt wurde.